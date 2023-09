INTERVJUU ⟩ Rea Lest: väsitav on sõltuda teiste arvamustest

Uimastitest, sidumismängudest, noavõitlustest ja traumast tõukuvas draamafilmis peab kildudeks kukkunud Karmen end üles korjama ja uuesti kokku panema, et mitte minna sama teed Janis Joplini, Kurt Cobaini ja paljude tähtedega, kes surid just 27-aastaselt. Malbe ja mõtliku Rea Lesta jaoks oli sedavõrd metsiku tegelaskuju karusnaha sisse pugemine tõeline väljakutse.

Kas sellest lisandus võtteplatsile huvitavat energiat, et Triin Ruumet on teie eakaaslane ja teeb juhtumisi ka üsna provokatiivseid filme?

Absoluutselt, sest Triin on nii vahetu. Mul on tunne, et ta ei häbene midagi. Ta ei karda millestki rääkida, ei pelga ühtegi banaalsust või labasust. Temaga oli selles mõttes vabastav töötada, mul oli väga hoitud ja julge olla võtetel.

Pressiüritusel mainisite, et «Tumeda paradiisi» peategelane Karmen tundus teile kauge või võõristav tegelaskuju. Mida see täpselt tähendab?

Kui arvestada, et varem olen mänginud muinasjutulisemates filmides või kehastanud naisi täiesti teises ajas, siis praegu tundub isegi absurdne, et Karmen mulle nii kauge tundus. Kehastasin ju ometigi noort inimest praeguses ajas, kes on üles kasvanud 90ndatel, teinud läbi tohutu tehnoloogiaarengu ja pidanud kiirelt muutuva maailmaga kaasas käima. Sellega kaasneb segadus, mida tajun ka enda ja oma eakaaslaste juures. Võib-olla Karmeni plahvatav destruktiivsus on see, mis tundus minust kauge. Keegi, kes on jäänud kusagile lapsepõlve kinni ning pole tahtnud ega osanud hilisteismelise olekust edasi areneda.