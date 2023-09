Retropungist metalli äärmusteni: Tankisti plaadiesitlustuur jõuab Pärnusse

Tankisti juhtfiguur Kevin Marks meenutab, et Pärnu rahvas on raju: «Aastal 2017, meie seni ainsal ülesastumisel Pärnus mängisime täismajale, energia oli laes. Tankist ja meie kaasesinejad on parimas vormis, et toonane pidu kõige täiega üle trumbata!»