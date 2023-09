Doja Cat, «Scarlet»

Doja Cat, kes on oma albumitega alati piire nihutanud, ei üllata albumil «Scarlet» eriti millegagi. Pigem tundub, et Doja Cat on pisut laisaks muutunud ning suur ambitsioon iga järgmise albumiga end taasleiutada ning kuulajatele midagi uut pakkuda, on ebaõnnestunud. Selle asemel püüab ta muusikalist ja sõnalist vajakajäämist kompenseerida küüntega, mis jätab kogu albumist küll küünilise, ent ka samavõrra piinliku mulje.