Hakkab mürtsuma: Iron Maideni ninamees tegi põneva teadaande

Dickinsoni sooloalbumite vahele jäänud aastate jooksul on Iron Maiden välja andnud neli stuudioalbumit. Juba 2015. aastal andis Dickinson teada, et tal on uuest sooloalbumist pool valmis.

Üks sooloalumi lauludest, «If Eternity Should Fail», jõudis Maideni 2015. aasta albumile «The Book of Souls». Eelmisel aastal lisas Dickinson Loudwire'i intervjuus, et temal ja produtsent Roy Z'l on hulk uut materjali ning nad plaanivad veel mõnedki laulud kirjutada.

«See album on mu jaoks olnud väga isiklik teekond ja ma olen selle üle sügavalt uhke,» ütles Dickinson uut albumit ametlikult välja kuulutades. «Olen koos Roy Z'ga aastaid plaaninud, kirjutanud ja salvestanud. Olen väga elevil, et inimesed mu töö vilju lõpuks kuulda saavad.»

65-aastane Dickinson lisas: «Veel rohkem elevust tekitab see, et asun teele enda kokku pandud imelise bändiga ja saan selle albumi publiku ees ellu äratada. Plaanime anda nii palju kontserte, kui vähegi saame, nii paljudes kohtades, kui võimalik, nii paljudele, kui üldse saame.»