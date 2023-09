Daniel Levi kergitas saladuseloori oma esimeselt albumilt

«Mõned inimesed tõmbavad enda lähedusse nagu mesilasi tõmbab magusalt lõhnavate lillede poole. Värske laul «Honey» räägib sellest tundest, kui keegi on nii armas ja atraktiivne, et oled justkui haaratud ta lähedusse,» räägib Daniel loo sisust.

Heatujuline pala on Danieli tulevalt albumilt «14/02» juba kolmas singel, millele eelnesid palad «Down For Anything» ning «Clown Around». Lugu on kirjutatud taaskord Hollandi produtsendi Clifford Goiloga, kellega ka albumi esimene singel koos valmis ning kellega koostööd ka ülejäänud plaadilt saab veel kuulda.