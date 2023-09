Nagu vaataks telekat: suur voogedastusteenus hakkab reklaamipausidega pommitama

Reklaamipauside näitamine pole voogedastusplatvormide maailmas tegelikult midagi uut, sest mujal maailmas on ka näiteks Netflix ja Disney+ hakanud võimaldama odavamat paketti, mille tellimisega kaasneb kompromiss, et vahepeal peab vaatama reklaami. Selliste muudatustega hakkavad voogedastusplatvormid üha rohkem ülesehituselt meenutama televisiooni.

Et 2024. aastal vaadata Amazon Prime Videot ilma reklaamideta, tuleb maksta väikest lisatasu

Küll aga on välja hõigatud lubadus, et Amazon Prime Video hakkab näitama palju vähem reklaame, kui traditsioonilised telekanalid. Reklaamid ilmuvad Prime Videosse kõigepealt Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Saksamaal ja Kanadas 2024. aastal, seejärel Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Mehhikos ja Austraalias. Et Amazon Prime Video vaatamisel täielikult reklaamipausidest pääseda, tuleb Ameerikas maksta tellimuse eest 2,99 dollarit lisaks. Sarnane hind jõustub kindlasti ka Euroopas.