Karmid, karvased mehed tulevad: Tallinnas esineb death metali suurkuju

Üks bändi tundemärke on veel kõrge kaadrivoolavus, kui tsiteerida asutajaliiget ja kitarrivirtuoosi Phil Fascianat: «If you're too slow, you've got to go». Aeglastele muusikutele bändis kohta ei leidu. See suhtumine on bändi loomingu hoidnud järjepidevalt kompromissitu ja brutaalsena. Albumid nagu Retribution ja Stillborn on bändi jäädvustanud death metali ajalukku.