«Best Techno Artist at the Beatport Music Awards», «Best Techno DJ at the EMPO Awards», «Best Techno Track at the International Dance Music Awards» ja «Best Techno/Tech House Artist of the year» auhinnad annavad selgelt aimu, millise kategooria artisti on Eestisse oodata. Ühtlasi on see tema esimene kord siinmail esineda.