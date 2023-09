NÄDALA PERSOON ⟩ Jüri Pihel: Kanal 2 mõistis, millised inimesed Eestis tegelikult elavad

«Võtame mõne tuntud näitleja,» räägib Jüri Pihel oma rollist Kanal 2 ja terve Duo Media juhina. «Kui tema töö näeb mõnes filmis halb välja, siis on see enamikul juhtudel režissööri praak.» Pihel ütleb, et eelistab kaadrist välja jääda mitte niivõrd argusest, vaid pigem julgusest – julgusest võtta vastutus ja mobiliseerida inimesed lahingusse selle või teise projektiga.

Kui 1960.–1970. aastate Telepoiss oleks täiskasvanuks saanud, siis oleks ta väga Jüri Piheli moodi. Pihel oli veel noorukieas, kui televisioon ta alla neelas, ja sealtpeale on teda jagunud igasse kanalisse. Esimese hooga võiks lausa arvata, et ta on töötanud igas telejaamas mitu korda – üllatav, et peatselt 30. sünnipäeva tähistavas Kanal 2s on ta elus esimest korda.