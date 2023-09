Ain Anger teeb sõpradega nalja(ooperit)

Gioachino Rossini «Sevilla habemeajaja» esietendus 1816. aastal kukkus läbi helilooja rivaali Giovanni Paisiello poolehoidjate valjuhäälse vilekoori tõttu, ent ometi on lavastus ajaproovile vastu pidanud ja püsib tänaseni maailma ooperimajade repertuaaris. Nüüd kõlab lavalugu eesti keeles, sest tegijate meelest peaks kõik olema publikule arusaadav ja loomulik. Suurem osa Pierre-Augustin Beaumarchais’ teksti tõlgetest on sündinud juba saja aasta eest, uuendatud libreto on kokku pannud Ott Kilusk.

Idee üks autoreid, hinnatud bass Ain Anger ütleb, et «Sevilla habemeajaja» kõnetas teda oma sisu, energia ja huumoriga juba siis, kui ta veel Estonia teatri kooris laulis. «Ka toonase suhteliselt väikese ooperikogemuse juures mulle muusika hirmsasti meeldis. Ega see siis asjata maailma koomilisima ooperi tiitlit kanna.» Alar Haak lisab: «See lugu pole raskesti mõistetav, vaid alati aktuaalne, rääkides armastusest ja samal ajal ka ellujäämisest. Pealegi, hästi kiirelt saad selle kätte – meie versioon kestab alla poolteise tunni. Aga parimad palad on alles!»

Loo keskmes olevat Rosinat kehastab kaks solisti, metsosopranid Dara Savinova ja Sandra Laagus. Teistes osades on Mehis Tiits (Rahvusooper Estonia), Tamar Nugis (Rahvusooper Estonia), Pavlo Balakin, Ain Anger, Annaliisa Pillak ja Peeter Veltmann. Lavastaja on Kaili Viidas (Pärnu Endla), kunstnik Johannes Valdma, kostüümikunstnik Kätlin Haak, valgustkunstnik Priidu Adlas ning grimmikunstnik Triin Tulp. Kaastegev on Pärnu Linnaorkester Henri Christofer Aaviku juhatusel.