Oodatud õudussari äratab ellu Edgar Allan Poe kuulsad tegelased

Sarja looja Mike Flanagan on varasemalt ekraniseerinud õudusmeistri Stephen Kingi loomingut filmidega «Geraldi mäng» ja «Doktor uni», samuti on ta Netflixile teinud Shirley Jacksoni romaanil «Hill House'i kummitus» põhineva miniseriaali, millest kujunes voogedastusteenuse jaoks tõeline õudushitt. Flanagani esimene täispikk õudusfilm oli 2011. aasta «Absentia».

Gootiliku sarjaga «Usheri maja hukuga» töötleb Flanagan Edgar Allan Poe loomingust tuttavad tegelaskujud üheks terviklikuks looks, mille keskmes on jõukuses kümblev Roderick Usher ja tema perekond, kelle kuritöid tahab Usher üles tunnistada prokurör C. Auguste Dupinile. Detektiiv Dupini tegelaskuju on Poe lugejatele mõistagi tuttav hoopiski jutust «Mõrvad Rue Morgue'il». Edgar Allan Poe luuletustele ja novellidele vihjavad ka seriaali episoodide nimed, nende seas «Must kass» ning «Kaev ja pendel».