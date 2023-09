MUUSIKASKEEM ⟩ Spotifysse võltsmuusikat laadinud eestlane teenis mõne kuuga mitusada eurot

«Olen näinud võltsbändidest palju artikleid stiilis «Oi ei, muusik teenib muusikaga raha, see küll ei kõlba.» Aga kust üldse jookseb piir võltsi ja päris bändi vahel?» imestab Karl, kes lõi tehisintellektiga ülilühikesi laule ning laadis need Spotifysse, mis maksab talle nüüd tasu iga kuulamise eest.

Ometi leiab Karl, et ta tegi seda muusikuna, mitte petturina. «Muusik kirjutas muusika, see ei ole võlts. Muusik laadis muusika voogedastusplatvormile, seegi ei ole võlts. Muusik kuulas enda muusikat. Okei, võib-olla pisut nartsissistlik, aga mitte võlts. Muusik teenis edukaks osutunud projekti pealt veidi raha. Kas nüüd järsku on võlts? Seni kaua, kuni ei tehta midagi, mis läheb vastuollu seaduste või platvormi eeskirjadega, ei ole ju tegelikult probleemi.»