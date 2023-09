Eesti Rahvusmeeskoor koos vastuolulise ja ülipopulaarse dirigendiga Saksamaal edukal tuuril

Nii juhtus kevadel, kui esineti BBC filharmoonikute ja John Storgårdsiga, ja juhtub ka järgmise aasta veebruaris, kui teose kannavad ette Hamburgi filharmoonikud Kent Nagano juhatusel. Praegu aga on meeskoor Edela-Saksa Ringhäälingu sümfooniaorkestri (SWR) ja Teodor Currentzisega pikemal Saksamaa turneel, mille jooksul toimub kuus kontserti – Stuttgardis, Freiburgis, Mannheimis ning lõpetatakse uhkes Hamburgi Elbphilharmonie´s. Kahest esimesest Stuttgardi kontserdist tehti ka otseülekanne raadios ja SWRi videostriimis. Saalid on kõikideks õhtuteks kas täiesti või peaaegu välja müüdud, mis Currentzise juhatatud kontsertide puhul on tavaline.

Kes siis on see müstiline, publikut hullutav Teodor Currentzis? 1972. aastal Ateenas sündinud muusik sobiks oma välimuse poolest pigem rokkstaariks: alati üleni mustas, kitsad teksased, nahkjakk, suured kõrvarõngad mõlemas kõrvas ja pidevalt muutuv soeng. Teda on nimetatud pungiks, goodiks, anarhistiks ja guruks, aga ka šarlataniks. Ise peab ta end klassikalise muusika päästjaks – just nii on ta välja öelnud 2005. aastal.