ÖINE RÖÖVKÄIK ⟩ Kaubikuga varas viis minema galerii kõige hinnalisema kuju

Vandaal oleks lisaks Buddhale võinud minema viia muudki, kuid see kuju osutus tema konkreetseks sihtmärgiks. Tegemist on galerii jaoks äärmiselt väärtusliku esemega, kuna sajandeid tagasi loodi see pronkskuju templi nii-öelda südameks.

«See on mu jaoks nii hinnaline,» ütles galerii omanik Fayez Barakat kanalile KTLA, mis vargusest esimesena uudise tegi. «See oli pikalt mu tagahoovis. Kui selle galeriisse tõin, panin selle just galerii tagahoovi, et kõik saaksid seda nautida ja imetleda.»

Rohkem kui meetri kõrgune Buddha kuju seisis Barakati galerii tagahoovis, kust see ühel ööl ootamatult varastati Foto: Barakati galerii

Barakatil õnnestus Edo perioodist pärit iidne kuju endale saada 55 aastat tagasi. Samasugust kuju tema sõnul maailmas ei leidu. Ta usub, et varas oli selle kuju röövi ette planeerinud, sest teadis selle täpset asukohta galerii hoovis ning midagi muud ta endaga kaasa ei võtnud.