Psühhoanalüütik Ruta Juzulenaite: patt on edasiviiv jõud, kui...

Publik saab kogeda elamust, kus on põimitud kunst ja muusika ning lisaks selle laskuda sügavamale ning mõtiskleda patu olemuse üle.

«Patt on edasiviiv jõud, kui seda mitte kanda endas, vaid suunata kunsti,» ütleb psühhoanalüütik Ruta Juzulenaite. «See oleks ka üks võimalus inimese eluteekonnal patust vabanemiseks. Ja läbi ajaloo on oh kui palju põnevaid ning eredaid näiteid.»