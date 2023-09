Rahvusvaheline muusikapäev on tulemas! Vaata, kuidas seda Eestis tähistatakse

Üle Eesti on võimalik Muusikapäeval kuulata nimekaid kollektiive ja soliste nagu Vanemuise Sümfooniaorkester Tartus, kammerkoor Collegium Musicale Valgamaal, Nele-Liis Vaiksoo Lääne-Virumaal, Raiko Raalik, Juuli Lill Pärnumaal, Silver Sepp Tartumaal, Harjumaal Korporatsioon Rotalia meeskoor, pealinnas aga kammerkoor Voces Tallinn ning Eesti Panga kammerkoor. Traditsiooniliselt korraldab kontserdimaratoni Vene Kultuurikeskus Tallinnas.

Kontsertidele lisaks leiab Tartu ülikooli raamatukogu fuajees aset Psühhodisko plaadilaat, kus on oma lettidega kohal rahvusvaheliste plaadipoodide esindajad ja Eesti väikesed plaadipoed. Eduard Tubina Muuseumis Alatskivil on võimalik kohtuda skulpturist Joonatan Mäggiga, kes on sidunud enda tegevusega kaks suurt kirge - muusika ja sepise eriala ning räägib oma skulptuurist «Kohtumine Bachiga». Muusikapäeva programmist leiab nii tasuta kui tasulisi sündmusi.