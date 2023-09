ARVUSTUS ⟩ Nähtamatu restoran ja klõbisevad kondid Toomkiriku varemeis

Enne kui muinsuskaitseamet mõtte maha laitis, ajendas see teravaid vaidlusi selle üle, kas tegu oleks pärandi vääristamise või labastamisega, ruumi leidliku kasutamise või hoopis avalikkuse jaoks sulgemisega.

Teos ise on aga sümpaatselt tagasihoidlik, olles kirikuvaremetes diskreetselt paigutatud peaportaali juurde, läänetornide vahele. Sinna moodustub omaette ruum, mis heli kinni püüab, nii et mööda jalutades on hääli kuulda, aga nõrgalt. Sisse astuma kutsub suunav infotahvel (väga hea lahendus). Alles müüride vahele jõudes saab korralikult osa installatsioonist, mille loovad eri kõrgusele paigutatud mikrofonid. Kostab söögisaalile omane jutukõmin, ebamäärased sammud, klabin, kumin – kõik pigem mahedad või vähemasti loomulikud, mitte pealetükkivad hääled.