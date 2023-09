TÖÖDE HIND ÜLE 40 MILJONI EURO ⟩ Renoveeritud Tallinna Linnateatri avamine lükkub edasi

«Eelmise aasta novembris pidasime me Tallinna Linnateatri sarikapidu ja siis elasime teadmises, et publik saab teatrisse 2024. aasta septembris, aga nüüd peame nentima, et see ei ole enam realistlik,» ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja linnavalitsuse pressikonverentsil. Tema sõnul pole see teadmine samas selgunud üleöö.

«Ma meenutan, et me ehitame ümber tervet vanalinna kvartalit, mis tähendab 17 hoone ehitamist ja renoveerimist, need hooned on sajandeid vanad ja me ehitame kõige karmimate muinsuskaitsetingimuste raames,» nentis Oja ja tunnistas, et üllatusi on ehituse käigus tulnud palju.

«Nende erinevate põhjuste kuhjudes on viimane hetk teha aus otsus, et valmimistähtaeg lükkub, sest lõpuks on kogu selle protsessi taga ka Tallinna Linnateater, mis on toimiv ja tegutsev etendusasutus ning kes peab oma tegevust planeerima,» ütles ta ja lisas, et kui edasisi ootamatusi ei tule, avatakse publikule uksed 2025. aasta veebruaris. «Kui üllatusi tuleb veel ja neid teoreetiliselt võib tulla, siis nihkub see veel mõnevõrra edasi.»

Oja sõnul tähendab see ennekõike seda, et Tallinna Linnateater tegutseb kas pool või isegi terve hooaega kavandatust kauem Salme kultuurikeskuses.

Kui viimase prognoosi kohaselt pidanuks kogu Tallinna Linnateatri kompleks pidanuks maksma 36,9 miljonit eurot, siis nüüd on Oja sõnul üsna kindel, et tööde lõplik hind üle 40 miljoni euro. «Nende aastate jooksul on olnud põhjust ja vajadust teha arvestatavaid korrektuure, sest kui te kujutate ette, et vanalinnas kaevata üheksa meetri sügavusele, siis see, mis sealt välja tuleb, on väärtus omaette.»

«Kallinenud on hoone enda ehitustegevus, aga sellist teatrikompleksi ehitades on oluline aru saada, et kui see hoone on valmis, siis teater ei ole veel valmis, sest teater tähendab lisaks hoonele ja saalile väga spetsiifilist, isegi kõrgtehnoloogilist lava-, video-, heli- ja valgustehnikat,» mainis ta ja lisas, et ka tehnika osas ei ole nende prognoosid paika pidanud.