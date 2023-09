Vene kunstnik: niisuguseid nagu Putin võib iga päev taksos kohata

Eva Morozova: Vladimir Putin on minu meelest üsna igav tegelane, keda võib iga päev kuskil taksos kohata ja kes hakkab sulle jutustama, et koroonaviirust tuleb ravida küüslauguga ja Jumal vihkab geisid. Ainult et nüüd sai niisugune inimene piiramatu võimu. Üldiselt Putini tegevus mind ei üllata, mõttelaiskus ja isoleeritus ei toogi kaasa midagi muud, kuid paljude Euroopa poliitikute tegevus on minu jaoks tõesti mõistetamatu. Need inimesed ei istu isolatsioonis, nad justkui liiguvad tsiviliseeritud maailmas, loevad raamatuid, on tervislikus poliitilises keskkonnas. Miks nende adekvaatsuse tase Putini omast kuigi palju ei erine, see on küsimus.