Ain Anger teeb koos sõpradega ooperitest lühivorme

Imeilusa Rosina rollis säras lühiooperis Häädemeestelt pärit noor metsosopran Sandra Laagus. Humoorikas lavateoses musitseerib Pärnu linnaorkester dirigent Henri Christofer Aaviku juhatusel. Lavastaja on pärnakas Kaili Viidas ja uuendatud libreto pani kokku Ott Kilusk. Lustaka idee autorid on kolm muusikust sõpra Ain Anger, Alar Haak ja Siim Selis.

Anger: See idee tuli juba koroonaajal, kui oli väga palju vaba aega. Et mida siis teha? Kõik maailmalavad olid ju kinni. Ja esimene ooper, mida me lühendasime, oli Mozarti «Võluflööt». Kuna lühendatud kujul polnud see nagu ikka päris ooper, saigi see pealkirja «Mängime Võluflööti».