PILDID ⟩ Need on meie ilusaimad pargid ja väljakud!

«Esitatud tööde arv oli sel aastal väike, ent nende sisu seevastu suur. On tore, et aina enam on teemaks vahekasutus, linnaruumilised ajutised sekkumised ning taaskasutuse teemad. Ka keskkonnaharidus on olulisel kohal, tuues olulised teemad orgaaniliselt tavakasutajale lähemale. Maastikuarhitektuur on sel aastal serveeritud mitmel väga erineval moel ning see muutis valikuprotsessi kahtlemata väga huvitavaks,» kirjeldab žürii tööd Laura Männamaa.