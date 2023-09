Mört avaldas vesise videosingli

Mört, kes on fännide seas tuntud oma humoorikate videote poolest, ei jäta ka uue albumi puhul kedagi kuivale. Värske singel «Aquamees» räägib sellest, kui raske on olla merejumal, eriti siis kui võimeid jääb vajaka. Video on filmitud, tuues esile kodumaist loodust, mis paneb inimesi lausa hõiskama: «Eestimaa on nii ilus vä?!».