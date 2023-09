Juurikas. Kuhu seened kadusid?

Sügis oleks nagu käes. Teadupärast peaks nagu olema seenekorjamise kuldaeg. Marjade ja söödavate juurikate kõrval, mida Eestimaa metsad pakuvad, on just seened kõige raskematel aegadel eestlasi näljasurmast päästnud. Eriti oluline on seenekorjamine kui toidujulgeoleku alustala praegu, mil meie paljukannatanud rahvas ägab Ümbertegemise Erakonna poolt kehtestatud üle jõu käivate koormiste all, millest nuumatakse ennast lõhkemiseni täis söönud poliitilist eliiti.