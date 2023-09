Ta on ajakirja Time üks sajast mõjukast. Tema raamatuid on Ameerika Ühendriikides müüdud rohkem kui 20 miljonit. Temast sai esimene autor, kes jõudis omaavaldatud romaaniga New York Timesi bestsellerite edetabeli esimesele kohale. Tema raamatuid müüdi Ameerikas mullu rohkem kui piiblit. Ta on TikToki ja Goodreadsi kõige populaarsem autor.