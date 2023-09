Müürileht kutsub tähistama Eesti DJ-kultuuri ajalugu ja olevikku

Nüüdisajal on DJ kõikjal: pulmas ja peiedel, uue poe avamisel, kohvikuterrassil, ööklubis ja raadios, TikTokis ja YouTube’is, ettevõtte jõulupeol ja kaubanduskeskuse parklas oma kaasaskantava kontrolleriga. Seega oleks paslik küsida, kes see Eesti DJ siis kaasaegsete ja iseenda silmis on? Mida teha, et DJna Eestist välja pääseda? Kas klubikultuur on poliitiline? Kuidas kaasaegne tantsukultuur Eestis alguse sai? Milliseid kommentaare naisena DJ-puldis olles saadakse? Kust tuleb raha ja kuhu kaovad plaadid? Kas tänapäeval on siis kõik DJd?