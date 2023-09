KUULA ⟩ Tiktokker Sanna avaldas isikliku laulu: see räägib mürgisest suhtest

Väikelinnast Antslast pärit noor laulja SANNA alustas oma muusika jagamist ennekõike TikTokis, pannes end proovile tuntud poplugusid lauldes ning jagades ka mõningaid enda kirjutatud laule.

Noore artisti unikaalne hääl on toonud tema kanalit jälgima juba üle 20 tuhande inimese ja nii mõnedki jagatud klipid on tänaseks jõudnud juba paarisaja tuhande vaatamiseni. Kevadel astus SANNA üles ka Reketi plaadiesitluskontserdil, kus ta esitas ühte Reketi pala, mida ta varem sotsiaalmeedia platvormil jaganud oli ning mis tuntud artistile oli silma jäänud.

Täna ilmunud «Kaugemale» on noore artisti sõnul väga isiklik lugu. «Laul «Kaugemale» räägib väga mürgisest suhtest kahe inimese vahel, kus üks pingutab ja teine mitte, aga samas ei suudeta üksteisest lahti lasta. Lugu sündis päris kiiresti, sest kui artist on ise midagi läbi elanud ja see on värske, siis sõnad ja mõtted tulevad kohe,» räägib Sanna.

«Ma arvan, et palju noored, saavad selle looga samastuda, sest tänapäeva generatsioon on päris veider romantilises mõttes. Selles suhtes oleks ma soovinud sündida 90ndatel, sest ma kuidagi arvan, et vanasti ei olnud teineteise ära kasutamine nii tavaline kui tänapäeval,» lisab artist.

Värske pala on kirjutatud koos laulukirjutaja Cecilia-Martina Mägi ja produtsent Sander Sadamiga. «Kui ma stuudiosse läksin, küsis Cecilia mu käest, et kas sul on midagi hinge peal ja ma rääkisin talle sellest situatsioonist ning et tahaks seda endast välja saada, sest nii hakkab mul endal kergem. Naerangi, et kui ma kellegiga koos laulu kirjutan, siis oleksin ühtlasi nagu psühholoogi juures, sest mind tõesti kuulatakse,» räägib Sanna, kes ise on samuti üks loo autoritest.