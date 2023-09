VAATA MUUSIKAVIDEOT ⟩ Leslie da Bass tegi filmile «Tume paradiis» stiilse tunnusloo

Leslie Laasner, esinejanimega Leslie da Bass on erinevates koosseisudes muusikat loonud juba üle kümne aasta ning erilise helikeele kasutamise tõttu jäänud silma režissöör Triin Ruumetile. Koostöö kohta Ruumetiga ütleb Leslie: «Minu ja Triin Ruumeti teineteisemõistmine muusikalisel tasandil on täiesti ideaalne.»

«Üks varasematest lugudest, «Armastus on pime» oli filmi juba enne võtteid sisse kirjutatud ja see käekiri õigustas ennast ka montaažilaual, kui heli ja pilt hakkasid kokku sulanduma,» selgitab Leslie Laasner enda esimesi kokkupuuteid filmiga «Tume paradiis».

Kahe lisaloo, millest üks on «Hellfire», loomine oli tema jaoks esmalt keeruline, sest nendel kohtadel ilutsesid ees juba väga high end lääne analoogid. Omaette väljakutse on Leslie meelest just õige meeleolu tabamine, samas ei kõhelnud ta hetkegi, kui selline koostöö välja pakuti. «Olin varasemalt kursis filmi ja selle temaatikaga ning koostöö ja võimalus luua «Hellfire» lisaks eelnevale meeldis mulle väga,» ütles Leslie Laasner.

Lavastaja Triin Ruumet lisab, et Leslie valis ta oma filmi seepärast muusikat tegema, et mehe looming kõnetas teda juba eelnevalt, tuues samuti näiteks eelpool mainitud «Armastus on pime» loo, mida ta juba teadlikult stsenaariumisse sisse kirjutas.

Leslie Laasner Foto: Inga Vatsk-Laasner

«Sealt arenes koostöö ka eraldi filmi jaoks tehtud lugudeni. Filmimuusika valimine käib minul puhtalt sisetunde järgi, kombineerin kujutlusi karakteritest ja nii hakkab see kõik kokku kõlama. Lesliga oli koostöö lihtne, sest, mõistame muusikat sarnaselt,» selgitab Triin. «Antud lugu «Hellfire» on filmi «Tume paradiis» lõpulugu, see on finaal, mis haakub filmikaadritest põimitud videoga suurepäraselt.»