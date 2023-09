Tõlkijate päev: kas tehisaru hakkabki meile edaspidi kõike tõlkima?

Tehisaru ja masintõlke kiire arengu taustal on vast paslik vaadelda just neid viimaseid omadusi, sest ka näiteks ajuteadlase Jaan Aru väitel on inimese ja masina suurim vahe esialgu veel tõsiasi, et masin ei tee midagi ise, s.t masinal puudub eneseteostusvõime (Jaan Aru (2022). «Loovusest ja logelemisest». Ajujutud OÜ ja Jaan Aru). Seega inimtõlkija, kes teadvustab endale oma agentsust, eneseteostusvõimet ja loomingulisust ei konkureeri hetkel veel ilmtingimata masinaga.