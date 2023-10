Sajandi taasühinemine: Liam Gallagher plaanib suurt Oasise tuuri

Küll aga kavatseb Liam Gallagheriga liituda kitarrist Paul Arthurs ehk Bonehead, kes 90ndatel lõi kaasa bändi esimestel hittalbumitel. Tuuril tahab Liam Gallagher mängida Oasise nime all kõiki «Definitely Maybe» albumi laule ning muid bändi hitte. Lauljaga lähedalt kokku puutuv anonüümne allikas kinnitab, et muusik on suurele comeback-tuurile täielikult pühendunud. Kuigi uks tuurile tulla on avatud ka Noelile, ei saa hetkel välistada, et lahendamata isiklike konfliktide pärast ei pruugi seda siiski juhtuda.