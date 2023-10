Tõeline hitt: Rainer Sarneti pöörane komöödiafilm müüdi USA kinolevisse

«Nähtamatu võitluse» rahvusvaheline müügiagent on Taani firma LevelK, kellelt omandas filmi Põhja-Ameerika leviõigused Kino Lorber, 1970ndatest tegutsev USA sõltumatu levifirma. Kino Lorber toob aastas Põhja-Ameerika kinopublikuni 35 filmi, digi- ja videolevisse üle 300 filmi. Levitaja keskendub rahvusvahelisele arthouse-kinole, samuti USA klassikutele ja tummfilmidele.

«Meeldivalt leidlik ja pööraselt naljakas «Nähtamatu võitlus» on kinnitus sellest, et kung fu filmidest tuntakse rõõmu kogu maailmas, isegi nii kaugel nagu Eestis. Me oleme väga elevil, et saame tuua selle metsikult meelelahutusliku käsituse kung fu žanrist Ameerika vaatajateni,» sõnas Wendy Lidell Kino Lorberist.

Režissöör Rainer Sarnet ja peaosaline Ursel Tilk Locarno filmifestivalil Foto: Pressifoto

«Nähtamatu võitluse» maailma esilinastus toimus augustis Šveitsis Locarno filmifestivalil, kus film väga soojalt vastu võeti. Sarneti kung fu komöödia on jõudnud juba linastuda ka Helsingis festivalil «Armastus ja anarhia» ning Fantastic Festil USAs.

Oktoobris toimub filmi Hispaania esilinastus Euroopa ühel olulisemal žanrifilmidele pühendatud festivalil Sitgesis. Samuti on «Nähtamatu võitlus» valitud Riia rahvusvahelise filmifestivali avafilmiks. Eesti kinodesse jõuab film 8. detsembril 2023.

Rainer Sarneti kung fu komöödia «Nähtamatu võitlus» tegevus toimub 1970ndate Nõukogude Liidus. Filmi peategelane on noor huligaan Rafael, kes satub Hiina piiril aega teenides kung fu ässade rünnaku alla. Tema armee saab küll haledalt kolki, kuid vastaste superstiilne võitluskunst vaimustab noort mässajat.

Koju naastes leiab Rafael tee kloostrisse, kus kohtub õigeusu munkadega, kes hiinlastest veelgi vingemat võitlust peavad. Munkade võitlus on aga nähtamatu - võidab see, kes on alandlikum. Algab huligaani koomiline teekond kõikvõimsa alandlikkuseni, mis on täis kiusatusi, usku, armastust ja rõõmu.