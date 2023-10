Bluusimutt Kaisa Ling korraldab särtsakaid hilisõhtuseid etendusi

Mitmekeelse ja -žanrilise üritustesarja kuraator ja õhtujuht Kaisa Ling rõõmustab selle üle, kui soojalt publik kabaree Tallinn Fringe festivalil vastu võttis: «Edinburghis fringe-festivalil osaledes mõistsime, kui olulised on hilisõhtused varieteešõud – kuna festival on suur ja paljud esinejad vähetuntud, annab formaat publikule võimaluse näha paljusid artiste korraga, nende seast oma lemmikud valida ja nende täispikad šõud välja otsida. Nii toimisid ka Tallinna festivali aegsed Late Night’id olulise promoplatvormina.»

Kuid hilisõhtusel varieteel on kohalikus plaanis teisigi olulisi rolle: «Late Night’il saab isiklikult kohtuda kohalike fringe-artistidega, kes uut võrgustikku loovad ja tugevdavad, õppida tundma fringe-kultuuri, hoida selle vaimu elus kuni järgmise festivali alguseni 2024. aasta augustis, lisaks on see hea viimane peatus enne kojuminekut!» kihistab Ling.