INTERVJUU ⟩ John Lydon: me peame idiootidel silma peal hoidma

John Lydon ei usu valetamisesse. Need sõbrad, kellele sa valetama pead, et nad sind kõrgemalt hindaksid, pole tegelikult üldse su sõbrad, leiab ta.

On ilmselt vähe niivõrd legendaarseid punkikoone, kui seda on John Lydon, kes juba 12. oktoobril ansambliga Public Image Ltd Tallinnas üles astub.