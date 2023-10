Vigased pruudid: puudu oli vaid Toomas Hendrik Ilves

Režissöör ja operaator Ergo Kulla nimi on selles kontekstis, st vahvate ning pigem vähemat vaimset pingutust nõudvate kinokomöödiate autorina muidugi üldtuntud. Tema viimasest loomingust on niisugustele filmidele orienteeritud vaatajat rõõmustanud «Talv» ja «Suvitajad». Koos stsenarist Ott Kiluski abiga on ette ekraniseeringu aluseks võetud Vilde algupärand. Kuld on öelnud, et Vilde 1888. aastal kirjutatud «Vigased pruudid» sobib tema meelest üllatavalt hästi meie tänapäeva. Vilde oli oma ajast ees, pooldas ta ju vabaabielu,