«Viimane kontsert» – Genialistid teevad comeback'i

«Pärast 18 aastat kalendrite klapitamist leiti ühine kuupäev, et anda üks kontsert — ansambli Genialistid teadmata pikkusega paus on läbi. 5. juulil 2024 annab muusikaline rühmitus Genialistid selle kontserdi, et minna lõpuks laiali. Aitab küll,» kirjutatakse platvormil. Pileteid saab osta siit.