5. oktoobril välja kuulutatava Nobeli kirjandusauhinna võitja ennustamine on ilmselt tänamatum töö, kui ükskõik millise teise kultuurilise konkursi võitja ennustamine. Näiliselt ei ole siin mitte millestki kinni hakata, sest viimased seitse aastat pole ennustustabelid võitjat ära tabanud ning tõenäosus, et see sel aastal juhtuda võiks, on üsna väike, ehkki mitte kunagi olematu. Kultuuritoimetus toob lugejateni ennustustabelite hetkeseisu.