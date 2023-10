VIDEO ⟩ Pariisi muuseumis vestleb külastajatega Vincent van Gogh isiklikult. Kuidas?

Pariisis asuvas Orsay muuseumis on avatud ainulaadne Vincent van Gogh' näitus, mille jaoks on kunstnik tehisintellekti abiga hämmastavalt ellu äratatud. Nimelt on näitusel võimalik astuda suure ekraani ette ning suhelda van Gogh' virtuaalse versiooniga, kes vastab prantsuse keeles külastajate küsimustele ning räägib oma elusaatusest.