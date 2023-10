Mitte ainult muusikaliselt ei torka 50 aastat tagasi ilmunud Pink Floydi plaat «Dark Side of the Moon» silma – silmatorkav on ka selle välimus. Just plaadiümbristele on pühendatud ka Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja järjekordne film «Ring ja ruut. Hipgnosise lugu».