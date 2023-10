Rääkides Pariisis uudisteagentuuriga AFP, ütles Bookeri auhinnaga pärjatud romaanikirjanik: «Need massihüsteeriad, moraalsed paanikad tuhisevad ikka ja jälle läbi rahvaste. Ja see on järjekordne näide sellest.»

75-aastane McEwan leiab, et tundlike testlugejate palkamist toetavad ennekõike just noored inimesed, kes saavad elada suhteliselt vabas ühiskonnas. Tema sõnul on niinimetatud tundlikult lugemine lihtsalt veider komme, mis toimub eeskätt ülikoolides ja on tulnud Ameerikast.