METRO LUMINAL 35 ⟩ Rainer Jancis: ma ei pea lauljana pingutama, rahvas laulab nagunii kaasa

Novembris 35. juubelit tähistav Metro Luminal alustas teekonda 1988. aastal, mil esitas Nõmme kultuurimajas viis lugu koosseisus Allan Vainola (vokaal), Rainer Jancis (kitarr), Jüri Klõsheiko (bass) ja Hindrek Heibre (trummid). Need lood olid «Päev päevalt», «Heida õnnelikult magama», «Ta pilgus», «Öised sõnad» ja «Laupäeva öö».

Mitme koosseisu muudatuse jooksul salvestati 1990. aasta augustis Linnahalli stuudios esimene kauamängiv materjal, mis sai hiljem nimeks «Coca Cola». Ansambli 80ndate looming on mõjutanud paljusid kaasaegseid Eesti rokkansambleid, sealhulgas Vennaskonda, Ultramelanhooli, Kosmikuid ja teisi. Metro Luminali lauludest on oma versioone teinud teiste seas ka peavoolukollektiivid, nagu The Swingers, Lauri Saatpalu ja RAM.