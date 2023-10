Seksuaalse rünnaku üle elanud Hollywoodi näitleja kaebab Disney kohtusse

Kolmapäeval New Yorgi ülemkohtusse esitatud hagis väidab Ormond, et filmiprodutsent Harvey Weinstein ründas teda seksuaalselt pärast 1995. aasta detsembris toimunud äriõhtusööki, kui meelitas teda massaaži tegema, ronis naise peale, masturbeeris ja sundis teda oraalseksi tegema.

Ormond väidab hagis, et ta rääkis oma agentidele Bryan Lourdile ja Kevin Huvane'ile Weinsteini kallaletungist ning et CAA agendid keelitasid teda rääkimast. Lourd ja Huvane, kes on Hollywoodi ühe agentuuri CAA kaasesimehed, on hagis korduvalt mainitud Ormondi agentidena, kuid neid pole isiklikult süüdistatavatena nimetatud. Ormond toob hagi põhjuseks CAA hooletuse ja usalduskohustuse rikkumise.

Kuigi Weinsteini on nimetatud mitmetes kohtuasjades pärast seda, kui New York Times ja New Yorker avaldasid 2017. aastal esmakordselt tema predaatorliku käitumise uurimise, on esinevad pigem harva juhtumid, kus kohtuasjas süüdistatakse ka Weinsteini äripartnereid tema tegevuse lubamise eest. 71-aastane endine filmiprodutsent kannab praegu New Yorgis seksuaalrünnaku eest 23-aastast vanglakaristust ning veebruaris mõisteti talle Los Angeleses veel 16 aastat.