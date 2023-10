Nobeli kirjanduspreemia pälvis Norra autor

Jon Fosse, sündinud 29. septembril 1959, on norra proosa- ja näitekirjanik, kelle loomingut kõrvutatakse ja võrreldakse sageli selliste suurnimedega nagu Henrik Ibsen ja William Faulkner. Eesti keelde on Fosselt tõlgitud neli teost: «Teine nimi» (2023), «Triloogia: Unetu; Olavi unenäod; Õhtuväsimus» (2017), «See on Ales» (2008) ja «Pelgupaik» (2001).