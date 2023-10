Kammerpärl heliseb Artiumis: Poll-Varema-Poll lõpetab Beethoveni klaveritriodega

Klaveritrio oli 18. sajandi teisel poolel Viinis armastatud kammeržanr, mida viljeldi rohkesti koduses ansamblimängus, seda nii keskklassi kui aristokraatide ringkonnas. Olulist rolli žanri kujunemisloos mängis helilooja Joseph Haydn, kelle triod said hiljem eeskujuks ka Beethovenile. Beethoveni panus klaveritrio arengusse aga oli märkimisväärne – tema käe all toimus žanri tuntav laienemine ning triost kujunes kaalukas instrumentaaltsükkel.

Mari Poll, Henry-David Varema ja Mihkel Poll on rahvusvahelise haardega interpreedid, kes on andnud kontserte paljudes maailmakuulsates kontserdisaalides, triona on nad tegutsenud alates 2013. aastast. Ansambli repertuaar hõlmab laia valikut muusikat Mozartist, Beethovenist ja Brahmsist kuni nüüdisheliloojate teosteni. Erilisel kohal on trio repertuaaris eesti helikunst, sealhulgas klassikute, nagu Artur Lemba ja Heino Elleri teosed, aga ka meie kaasaegsete – Erkki-Sven Tüüri, Arvo Pärdi ja Riho Esko Maimetsa looming. Hooajal 2022/2023 on olnud trio fookuses Beethoven klaveritriod, et publikuni tuua helilooja kõik selles žanris loodud teosed.