Sisenege «Hiirelõksu»! Lisapiletid nüüd müügil

Inglismaad on tabanud erakordne torm ja seitse inimest on maamõisa külalistemajas lumevangis. Läbi tuisu saabub suuskadel politseiinspektor, kes teatab, et seltskonnas varjab end mõrvar. Varsti surebki esimene ohver ja järk-järgult hakkavad paljastuma võõrastemaja külaliste tumedad mineviku saladused.