NOËPi «Young Blood City»: see on Euroopa kultuuripealinna Tartu tunnuslugu!

Tartu kannab koos Lõuna-Eestiga järgmisel aastal Euroopa kultuuripealinna tiitlit. NOËP avaldab loo 13. oktoobril ja esitab seda publikule sada päeva enne Euroopa kultuuripealinna avatseremooniat ehk 19. oktoobril Tartus. Vaatemängulise etendusega «Sada ööd ja päeva Ellujäämise Kunstideni» saab avalikuks enam kui 350 projekti ja tuhande sündmusega Tartu 2024 programm. Etendusest ja loo ettekandest teeb otseülekande ETV.

«Lugu «Young Blood City» räägib kodukoha peale mõtlemisest ja sellest tulenevast nostalgiatundest. Tartust ma pärit pole, kuid laiendasin selle tunde enda jaoks tervele Eestile,» rääkis Andres Kõpper. «Tartu on tuntud kui ülikoolilinn, kus on keskmisest noorem elanikkond. Nooruslik tuhin ja vemmeldav veri on hea baas kiireks edasiliikumiseks ning innovatsiooniks. Samamoodi on selline potentsiaal ka Eestil kui noorel riigil, kel võiks olla indu ja sisu, et ennast tõestada,» ütles Kõpper.

Lugu saadab kultuuripealinna terve tiitliaasta vältel ja räägib Tartu 2024 juhtidee Ellujäämise Kunstide lugu ehk seda, kuidas jääda Tartus ellu, tõi välja Tartu 2024 produtsent Kati Tihkan. «Me pole pelk postsoveti väikelinn Euroopa piirialal, Tartu tunnetab tervet planeeti,» lisas ta.

NOËP kirjutas ja produtseeris loo koos Clifford Goiloga, kes on pärit Curaçaost, Kariibimere saarelt. Varasemalt on Goilo koostööd teinud näiteks Liis Lemsalu, Ott Leplandi, Daniel Levi ja Danel Pandrega. Rahvusvahelisel areenil on samuti Goilo ampluaa lai, mis ulatub Lady Gagast kuni Korni frontmäni Jonathan Daviseni.

Lisaks NOËPile esinevad Tartu 2024 programmi avalikustamisel Alika Milova, Mari Kalkun, Maris Pihlap, ekstreemsportlased, akrobaadid, tantsijad ja paljud teised, kelle uudislooming moodustab vaatemängulise terviku tuleva aasta kultuuripealinna projektidest Tartus ja Lõuna-Eestis.

Õhtut juhib produktsioonifirma Ö Stuudio loodud tehisintellektist oraakel, kes jutustab samuti Ellujäämise Kunstide lugu. «Need on teadmised, oskused ja väärtused, mis aitavad meil tulevikus paremini elada,” sõnas Tartu 2024 loovjuht Kati Torp. “Kultuuripealinna programm on mitmekesine – see on korraga nii rahvusvaheline kui ka kogukondlik ja pakub üritusi igas eas publikule.»