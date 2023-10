Nobeli kirjanduspreemia laureaat Jon Fosse – missalik ja unenäoline

Fosse on 40 aasta jooksul kirjutanud üle 50 kirjandusteose: romaane, novelle, näidendeid, luulet ja esseid. Teda on tõlgitud üle 50 keelde. Tema näidendeid on lavastatud kõikjal maailmas.

Fosse on eestlastele juba pikka aega tuttav autor, kelle loomingut on põhjalikult vahendanud Eha Vain, nii romaane kui ka näidendeid, ja Fosset on Eestis ka lavastatud. Näitekirjanikuna on teda ikka võrreldud Samuel Beckettiga.