Teiste seas on sel aastal võimalik külastada näiteks 2024. aastal valmivat Arteri kvartalit, presidendi gaasivarjendit, Bremeni torni, Hundipea linnaosa ja Paljassaare sadamat, Draamateatrit, Ülemiste veepuhastusjaama, Pelgulinna uhiuut riigigümnaasiumit, Alma Tominga maja Ülemiste kvartalis ning paljusid teisi huvitavaid objekte. Objekte, mida külastada, on enam kui 30 ning enamik neist on tõeliselt omanäolised ja jõudnud Open House Tallinna programmi kindla põhjusega, et näidata külastajatele, kuivõrd erakordne võib olla Tallinna arhitektuur.