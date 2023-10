«Macbethi» lavastus on tähelepanuväärne, emotsionaalselt väga mõjuv ja vajalik praeguses ajas, kuid kohtleb William Shakespeare’i teksti ja Lepo Sumera muusikat nii suure vabadusega, et tegu pole enam näidendi lavastuse, vaid täiesti uue teosega.

Et Shakespeare ja Sumera on mõlemad manalamehed, ei saa neilt arvamust küsida, aga tehtud muudatusi tuleks teadvustada eeskätt selleks, et mõista, mis siis ikkagi on Semperi, Ojasoo ja Eltsi sõnum.