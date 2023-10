Rokki kogu ööks: Tallinnas tuuakse lavale KISSi kuulsaimad hitid

Esitatakse bändi kõige kuulsamaid hittlugusid nagu «Rock and Roll All Nite», «Crazy Nights», «I Was Made For Lovin’ You», «Detroit Rock City», «Lick It Up», «Beth», «Love Gun», «Shout It Out Loud», «War Machine» jne kui ka harva esitatud palasid bändi erinevatest perioodidest.