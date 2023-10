Mutt kirjutas raamatu Undist

See on raamat Matist kui meie esimesest kultuskirjanikust prosaistide seas, teatriuuendajast ja originaalsest lavastajast, aga eelkõige kui inimesest. Samuti on see aegadest ja teekaaslastest, 60ndate Tartust ja eesti rahva saatusest 20 sajandi teisel poolel, aga ka poliitikast, naistest ja intriigidest jne. Lisaks autori enda mõtteid ning mälestusi.