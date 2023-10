Kuritöö kirjandusmaailmas: Rootsi krimikuningannat süüdistatakse variautori kasutamises

Eestiski populaarne krimikirjanik Camilla Läckberg, keda on ülistatud tema põnevuslugude poolest kui Rootsi Agatha Christiet, pidi eelmisel nädalal eitama, et ta on kasutanud variautorit ning seeläbi petnud oma austajaid, kui andmeanalüüs näitas, et kirjanik on mõne oma hiljutise romaani jaoks kasutanud mainimata variautoreid.